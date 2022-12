Ein schönes Fest für alle im PFZ Waidhofen/Ybbs

Werbung

Die letzten Wochen waren vielerorts von den Vorbereitungen auf Weihnachten geprägt. Auch im Pflege- und Förderzentrum Waidhofen herrschte Adventsstimmung. Direktorin Sonja Kirchweger gibt einen Einblick, wie die Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest im Pflege- und Förderzentrum begangen wurden.

„Da die meisten unserer Bewohnerinnen und Bewohner das Weihnachtsfest zuhause bei ihren Angehörigen verbringen, wurde die Adventzeit dafür genützt, die richtigen Geschenke für Eltern oder Geschwister zu besorgen und diese auch gemeinsam weihnachtlich zu verpacken“, erzählt Kirchweger. Es konnten jedoch nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner die Feiertage bei ihren Familien verbringen, wie die Direktorin berichtet: „Uns ist es besonders wichtig, dass auch jene Bewohnerinnen und Bewohner, die Weihnachten bei uns im PFZ verbringen, ein schönes Weihnachtsfest haben.“

In einer Wohngruppe waren über die Weihnachtsfeiertage zwei von acht Bewohnerinnen und Bewohnern im Pflege- und Förderzentrum. „Unsere Mitarbeiterin, die an diesem Tag Dienst hatte, hat sich bereits vor einiger Zeit Gedanken darüber gemacht, wie der 24. Dezember zu einem besonders schönen Tag werden kann“, erzählt Kirchweger. „Die Planung hat gemeinsam stattgefunden, da uns dieses Miteinander in der Betreuung besonders wichtig ist. Begonnen wurde der Tag mit einem großen Frühstück. Danach ging es zu einem weihnachtlichen Ausflug in den Tierpark Haag. Nach der Rückkehr in das PFZ am späten Nachmittag wurde dann gemeinsam Raclette gegessen. Danach wurden Geschichten vorgelesen, weihnachtliche Musik gehört und die (LED-)Kerzen am Christbaum beleuchtet. Die Geschenke wurden verteilt und dann stand miteinander Spiele spielen auf dem Programm. So konnte ein ereignisreicher Tag gemütlich ausklingen.“

Weihnachtsstimmung für alle erlebbar machen

In einer anderen Wohngruppe waren fünf von zehn Bewohnerinnen und Bewohnern über die Feiertage im Pflege- und Förderzentrum Waidhofen. „Diese Menschen sind so beeinträchtigt, dass eine Betreuung zuhause gar nicht mehr möglich ist. Bei einigen gibt es auch keine nahen Angehörigen mehr“, berichtet Kirchweger. Das Team des Pflege- und Förderzentrums bemühte sich, den 24. Dezember auch für diese Wohngruppe zu einem besonderen Tag zu machen. „Die Stimmung war bereits in der Adventszeit sehr besinnlich. Lichterketten schmückten bereits seit Tagen vor dem Weihnachtsfest die Wohngruppe, am Heiligen Abend wurde ein Weihnachtsbaum festlich geschmückt“, erzählt die Direktorin. „Die Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Wohngruppe können sich nicht mit Worten ausdrücken, sie reagieren daher sehr intensiv auf Musik und Rituale. Daher spielt hier besonders das Hören von weihnachtlicher Musik eine große Rolle.“

Bereits vor dem 24. Dezember fanden in allen Wohngruppen Weihnachtsfeiern statt, wobei darauf geachtet wurde, dass noch alle Bewohnerinnen und Bewohner im Haus waren und teilnehmen konnten. „Wir bemühen uns, diese Zeit für alle Menschen, die bei uns in Betreuung sind, individuell so zu gestalten, dass die Weihnachtsstimmung für jeden erlebbar ist“, meint Kirchweger.

