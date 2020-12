Das Zusammenkommen der Familie gehört normal zum Weihnachtsfest wie der Christbaum oder die Geschenke. Aber was ist 2020 schon normal? Auch das Weihnachtsfest steht im Coronajahr ganz im Zeichen der Sicherheitsmaßnahmen. Am Heiligen Abend und am Christtag dürfen bis zu zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten gemeinsam feiern. Bei den zehn Personen sind Kinder mitgezählt. Die NÖN hörte sich bei bekannten Persönlichkeiten des Bezirks um, was diese Einschränkungen für ihre Weihnachtsfeiern bedeuten.

Opernproduzentin Anna Bernreitner verbringt die Feiertage mit ihrer Familie erstmals in Waidhofen. Lackinger

Die aus Waidhofen stammende Regisseurin und Opernproduzentin Anna Bernreitner lebt mit ihrer Familie in Wien und hat bisher immer dort Weihnachten gefeiert. Heuer verbringt die Familie zum ersten Mal die Feiertage im neuen Zweitwohnsitz in Waidhofen. „Wir hatten das sowieso geplant und uns auch darauf gefreut“, erzählt die zweifache Mutter. „Mein Mann, der als Sänger im Opernchor schon Ferien hat, ist mit unserem Sohn schon vorausgefahren, ich komme mit unserer Tochter erst am 23. Dezember nach. Das heißt, er muss alles vorbereiten. Das ist schon ein seltsames Gefühl, vor Weihnachten nichts zu tun zu haben“, sagt Anna Bernreitner.

Feiern werde man im kleinen Kreis, die Verwandtenbesuche fallen aus. „Wahrscheinlich werden wir auch noch länger in Waidhofen bleiben“, verrät Bernreitner. Da kämen der Familie doch einmal die freien Tage zugute, die die Eltern als Künstler in der Corona-Zwangspause jetzt haben. „Rund um Weihnachten konnte es sonst schon sein, dass mein Mann als Sänger Aufführungen hatte“, erzählt die Regisseurin.

Über die Weihnachtsfeiertage fangen übrigens schon die ersten organisatorischen Vorbereitungen für Bernreitners neues Stück „Hoffmanns Erzählungen“ an, das im Sommer 2021 in Waidhofen aufgeführt wird. Wo, das ist noch ungewiss.

„Gefeiert wird aber nur im engsten Kreis. Und wenn sich alle testen, können wir entspannt feiern.“ ÖSV-Rennläuferin Katharina Gallhuber

Wolfgang Sobotka bei der Christbaumübergabe ans Parlament. Bei ihm zuhause putzt er am 24. Dezember seinen Weihnachtsbaum, eine Coloradotanne, auf. Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird es dieses Jahr auch eher ruhiger als gewohnt. „Durch die Coronapandemie sind es heuer natürlich andere Weihnachten als sonst. Es gibt zwar wie immer Fondue, dieses Jahr feiern wir aber im kleineren Rahmen. Nur mit meiner Frau Marlies, den beiden jüngsten Kindern und einem Sohn, der derzeit alleine ist. Am Nachmittag machen wir Schnelltests, damit nichts passieren kann. Dann wird der Baum, eine Coloradotanne, aufgeputzt und wir spielen Klavier und Gitarre.“

Was er sich zum Fest wünscht? „Dass sich möglichst viele Österreicher testen lassen, die Impfung eine spürbare Entspannung der Situation bringen wird, und wir alle gemeinsam diesem Virus den Garaus machen.“

Für Katharina Gallhuber gehts unmittelbar nach dem Weihnachtsfest auf den Semmering. APA

Katharina Gallhuber hat als ÖSV-Weltcup-Rennläuferin einen prall gefüllten Terminkalender. Kurz vor Weihnachten warten die österreichischen Meisterschaften auf die Göstlingerin, kurz nach dem Heiligen Abend stehen mit den Heimrennen am Semmering zwei besondere Events auf dem Programm. Heuer eben ohne Zuschauer. Dazwischen wird sie „auf jeden Fall zur Familie heimfahren“, wie sie im NÖN-Interview verrät.

„Gefeiert wird aber nur im engsten Kreis. Und wenn sich alle testen, können wir auch entspannt feiern.“ Besonders freut sich Gallhuber auf ihre Großeltern. „Oma und Opa habe ich lange nicht mehr gesehen. Sie rufen mich mittlerweile jeden Tag an.“