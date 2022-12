Konzert in Pfarrkirche Opponitz: „Is scho still uman See“

Werbung

Am 18. Dezember lud die Musikkapelle zum Weihnachtskonzert in die Pfarrkirche ein. Am Programm standen Musikstücke der Musikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Johannes Helm sowie ein Auftritt des Jugendorchesters unter der Leitung von David Pöchlauer. Ebenso beteiligten sich der Kirchenchor und die Sängerinnen Andrea Schallauer, Theresa Schnabel und Diana Helm am Konzert. Die Moderation übernahm Pfarrer Johann Wurzer.

Die Gäste konnten sich über ein abwechslungsreiches Programm freuen. Dieses reichte von besinnlichen Stücken wie „Is scho still uman See“ oder „Wenn auf der Welt wieder Weihnacht wird“ bis hin zu schwungvollen Nummern wie „Jingle Bells Rock“. Mit dem Schlusslied „Kimm guad hoam“ verabschiedete man sich in die Weihnachtspause. Das Publikum dankte mit großem Applaus und zahlreichen freiwilligen Spenden.

Der gemütliche Nachmittag fand seinen Ausklang beim Punschstand, dessen Erlös an die Pfarre für die Kirchenrenovierung gespendet wird.

