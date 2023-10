Stadt Waidhofen/Ybbs sucht Lieblingsrezepte für Keksmagazin

Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten und mit ihr auch die Lust auf süße Köstlichkeiten. Traditionell stehen hier bei Jung und Alt schmackhafte Kekse ganz oben auf der Wunschliste. Die Stadt Waidhofen sammelt auch heuer wieder die beliebtesten Rezepte der Waidhofnerinnen und Waidhofner und veröffentlicht diese in einem eigenen Rezeptmagazin. Ergänzt werden die Keksrezepte durch traditionelle Weihnachtslieder und kurze Weihnachtsgeschichten, die durchaus auch selbst geschrieben sein können.

Mitmachen kann jeder, der ein köstliches Rezept auf Lager hat: Einfach das Rezept bis spätestens 5. November per E-Mail an post.presse@waidhofen.at oder per Post an Magistrat Waidhofen a/d Ybbs, Oberer Stadtplatz 28, Kennwort: Kekse schicken. Am besten noch ein originelles Foto von sich selbst beim Backen mitschicken.

Das Keksmagazin wird unter anderem im Rathaus und am Wochenmarkt kostenlos erhältlich sein.