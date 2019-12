Auch heuer glühen zur Vorweihnachtszeit in Ybbsitz wieder Schmiedeeisen und Kinderaugen: Die Flammende Schmiedeweihnacht, die heuer von 14. bis 15. Dezember über die Bühne geht, versetzt die Marktgemeinde jedes Jahr vor Weihnachten in einen freudigen Ausnahmezustand.

Auch heuer werden wieder zahlreiche Aussteller und Künstler ihre hochwertigen Produkte und ihr Handwerk präsentieren. Aus ganz Europa werden Schmiede anreisen und Einblick in ihre feurige Arbeit geben. In einem Wettbewerb müssen heuer Arbeiten zum Thema „Licht-Blick“ geschaffen werden.

Im Fahrngruber Hammer werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag von 14 bis 16 Uhr Schauschmiedevorführungen geboten. Im Hammerwerk Eybl laden eine offene Werkstatt sowie eine „Schmiedstub’n“ zum Verweilen ein. In der Schnitzwerkstatt Fahrenberger werden eine Handwerkerkrippe sowie Drechslereien geboten, während in der „Waldschmiede“ eine Zeitreise ins Mittelalter unternommen und Bogenschießen ausprobiert werden kann. In einer Kinderholzwerkstatt können die kleinen Besucher beim Brandmalen, Drechseln und Basteln ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Schafbauernhof im Dr.-Meyer-Park

Bei der Erlebnisbrücke werden für die Wanderer, die die vorweihnachtliche Stimmung entlang der Schmiedemeile genießen, Maroni und warme Getränke angeboten. Doch auch sonst kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz: In gewohnter Manier versorgen Wirte und Bauern die Besucher mit regionalen Schmankerln wie Bauernkrapfen, hausgemachten Schifteln, pikanten Feuerflecken, einem Salbeilikör, gegrillten Köstlichkeiten vom Zackelschaf, „Schmiedeburgern“ oder Edelbränden. Damit den Besuchern bei der Schmiedeweihnacht keine Spezialität entgeht, werden erstmals die besonderen Stände mit einer Flamme gekennzeichnet.

Als besonderes Highlight wird auch heuer ein Schafbauernhof im Dr.-Meyer-Park installiert. Aufgrund des Andrangs im Vorjahr wird der adventliche Bauernhof heuer sogar noch vergrößert: Herbert und Michaela Pechhacker werden wieder mit ihren Schafen und Molkereiprodukten anwesend sein. Zusätzlich wird der Zackelschafbetrieb von Hannes und Doris Schornsteiner Produkte vom Schaf zur Verkostung anbieten. Der Alpakabetrieb Sonnleiten von Familie Fuchsluger wird sich mit seinen Tieren und deren Wollprodukten präsentieren.