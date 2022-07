Wein traf Eisen in Ybbsitz

Werbung

Mit Kaiserwetter bedachte der Wettergott das Weinfest „Wein trifft (heiße) Eisen“ am Samstag, 16. Juli.

Schon in der Früh brach eine Gruppe interessanter Automobile und Oldtimer – heiße Eisen sozusagen – zu einer Rundfahrt durch das Mostviertel auf. „Wir legten am Vormittag 95 und am Nachmittag 65 Kilometer zurück“, sagte Tourleiter Christian Lietz. Die Fahrt führte von Ybbsitz zum Hochkar und nach dem Mittagessen über den Sonntagberg und die Putzmühle zurück nach Ybbsitz. „Eine gediegene und prächtige Strecke“, resümierte Lietz.

Auf dem Marktplatz wurden die Autos bestaunt, bevor Vize-Weinkönigin Magdalena Eser aus Haugsdorf das Weinfest eröffnete. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes, einmal ein Weinfest nicht in einer ausgesprochenen Weingegend zu eröffnen“, sagte die sympathische Vize-Königin, die hauptberuflich in der Marketingabteilung von Falstaff tätig ist.

Am Marktplatz waren neun Winzer zur Verkostung angetreten. Sie kamen aus Kirchdorf, Poysdorf, Göllersdorf, Dietmannsdorf, Rossatz, Zöbimg und Horitschon. Die Ybbsitzer Schmiede Thomas Hochstädt und Emanuel Sonneck stellten sicher, dass auch heiße Eisen im wahrsten Sinn des Wortes zum Fest beitragen konnten.

