Weltladen Waidhofen an der Ybbs wählte neuen Vorstand

Am vergangenen Donnerstag lud der Weltladen Waidhofen an der Ybbs zum Weltabend mit Lateinamerika-Schwerpunkt in den Saal des Volksheims ein. Moderatorin Martina Schauer begrüßte rund 70 Gäste. Diese erlebten einen abwechslungsreichen Abend. Von Nicaragua bis Argentinien spannte Referent Ralf Leonhard den Bogen. Sängerin Daniela Aigenbauer steuerte Livemusik bei und am Buffet warteten Köstlichkeiten aus dem Weltladen.

Daniela Aigenbauer entließ die Gäste mit „Gänsehautfeeling“ zum Buffet. Sie interpretierte mit ihrem Sologesang Udo Jürgens: „Ich glaube, diese Welt müsste groß genug, weit genug, reich genug für uns alle sein.“ Foto: Weltladen WaidhofenYbbs

Im Rahmen der Veranstaltung fand auch die Vollversammlung des Weltladen-Vereins mit Vorstandswahl statt. Obmann Hermann Wagner konnte auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken. Die langjährigen Mitglieder Elisabeth Schauppenlehner und Ingrid Schrefel schieden aus dem Vorstand aus. Der neue Vorstand besteht aus Obmann Hermann Wagner, Obmannstellvertreter Raphael Kößl, Kassierin Elisabeth Wagner und Schriftführerin Veronika Obermüller sowie den weiteren Mitgliedern Monika Wegscheider, Cornelia Fluch, Bert Heigl und Verena Anger.

Referent Ralf Leonhard (2. von rechts) mit seinem ehemaligen Entwicklungshelferkollegen in Nicaragua Edi Beer (3. von rechts), Moderatorin Martina Schauer (rechts), Geschäftsführerin Verena Anger (links) und Obmann Hermann Wagner Foto: Weltladen WaidhofenYbbs

