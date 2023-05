Einsatz für faire Lieferketten am Weltladentag

Das Waidhofner Weltladenteam brachte am Freitag, 19. Mai, das Thema des heurigen Weltladentags, „Fairness ist unser Business – Faire Lieferketten“, in die Öffentlichkeit.

Was bei den Weltläden und dem Fairen Handel immer schon im Mittelpunkt stand, wird gegenwärtig für jeden globalen Handel gefordert. „Niemand mehr soll irgendwo auf der Welt für die Produkte unseres täglichen Gebrauchs ausgebeutet werden, nirgendwo sollen Kinder fürs Familieneinkommen schuften müssen, statt in die Schule zu gehen, und nirgendwo sollen Natur und Umwelt für kurzfristigen

Profit gnadenlos zerstört werden!“, so formulierten Cornelia Fluch, Martina Schauer, Bert Heigl und Hermann Wagner ihr Anliegen beim Stand am Wochenmarkt.

Viele Passanten studierten die Installation mit vier Tafeln, auf denen exemplarisch für den Kaffee die faire Lieferkette im Fairen Handel dargestellt war. Auf der anderen Seite der Medaille wurden Missstände im globalen Handel thematisiert: ausbeuterische Kinderarbeit, moderne Sklaverei, Umweltzerstörung und existenzgefährdende Preissprünge.

Forderung nach starkem Lieferkettengesetz an österreichische EU-Parlamentarier

Interessierte unterzeichneten über achtzig Forderungsbriefe an österreichische EU-Parlamentarier, die bereits auf dem postalischen Weg ins EU-Parlament nach Brüssel sind. Darin werden diese aufgefordert, bei den finalen Verhandlungen für ein starkes EU-Lieferkettengesetz zu stimmen.

„Es braucht die Verpflichtung aller Wirtschaftsakteure, gemeinsam verbindliche globale Standards zu etablieren. Wir fordern klare Haftungsregeln für alle Unternehmen und Transparenz für die Konsumenten

und Konsumentinnen. Fairness und Transparenz müssen gesetzlich verankert werden“, so lautete die österreichweite Forderung des heurigen Weltladentags, die auch bei der Aktion in Waidhofen von vielen Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wurde. Als Dankeschön für ihr Engagement durften sich diese über die Einladung auf einen Kaffee in den Weltladen freuen.

