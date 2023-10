Weltladen Waidhofen/Ybbs: Fairtrade-Kaffeebäuerin erzählte

Josinta Kabugho leitet die „Bukonzo Organic Farmers Cooperative Union“. In dieser Fairtrade-Kooperative sind 4.100 Kleinbauernfamilien zusammengeschlossen. Ihr Exportprodukt heißt „Coffee for future“ und kommt über die EZA in die heimischen Weltläden. Am Samstag, 7. Oktober, war Kabugho im Rahmen ihrer Tour durch Österreich anlässlich von „30 Jahre Fairtrade Austria“ zu Gast im Waidhofner Rathaus. Am Fachgespräch mit ihr nahmen Biobauern und -bäuerinnen, Aktive aus der Klimabewegung und Mitarbeiter der Weltläden und Fairtrade-Arbeitskreise der Gemeinden teil.

Das Weltladenteam begrüßte die rund dreißig Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einer Tasse „Coffee for future“ und regionalen Mehlspeisen. Nach einer kurzen filmischen Vorstellung der Kooperative mit der Abkürzung BOCU beantwortete Josinta Kabugho die vielen Fragen der Gäste zur Preisbildung im fairen Kaffeeanbau, zu den Produktionsbedingungen vor Ort, zu den Benefits des Fairen Handels, den Auswirkungen der Klimaveränderung und den Geschlechterverhältnissen in den Ruwenzori-Kaffeeanbaugebieten.

Die Moderatorinnen Cornelia Fluch und Veronika Glotter bedankten sich nach dem anregenden Gespräch mit einem Geschenk regionaler Köstlichkeiten bei Josinta Kabugho und ihrer Dolmetscherin Birgit Calixt. Dank ging auch an die Fairtradegemeinde Waidhofen als Gastgeberin des horizonterweiternden Meetings.