Fairtrade-Kaffeebäuerin zu Gast im Rathaus Waidhofen/Ybbs

Der Weltladen Waidhofen lädt am kommenden Samstag, 7. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr zur Begegnung mit Josinta Kabugho in den Sitzungssaal des Rathauses ein. Sie ist Kaffeeexpertin und Managerin der Fairtrade-Kooperative BOCU – Bukonzo Organic Farmers Cooperative Union. Diese liegt an den Hängen des Ruwenzori-Gebirges in Uganda auf einer Seehöhe zwischen 1.000 und 2.000 Metern und liefert den Rohkaffee für den „Coffee for future“, der im Weltladen Waidhofen seit 2019 angeboten wird.

Kaffeebäuerin Josinta Kabugho ist Managerin der Kooperative BOCU in Uganda. Diese produziert unter anderem den Rohkaffee für den „Coffee for future“, der im Weltladen Waidhofen verkauft wird. Foto: Weltladen Waidhofen/Ybbs, Manfred Wimmer

Die Begegnung mit Josinta Kabugho findet bei freiem Eintritt statt. Das Treffen bietet Gelegenheit, Informationen zum Thema Kaffeeanbau in Uganda aus erster Hand zu erfahren und wird mit dem Genuss des Kaffees aus „Josintas Hand“ begleitet. Die Anmeldung erfolgt persönlich oder telefonisch im Weltladen.