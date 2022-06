„Biber der Informatik“: Erster Platz für Waidhofner

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

In diesem Schuljahr wurde am Bundesrealgymnasium wieder der Wettbewerb „Biber der Informatik“ durchgeführt. Dabei maßen sich Schülerinnen und Schüler des Informatikunterrichts nicht nur schulintern, sondern auch mit allen jahrgangsgleichen Schülern aus ganz Österreich in ihrer IT-Leistungsfähigkeit. Viele Schülerinnen und Schüler punkteten mit herausragenden Leistungen und wurden kürzlich mit einem offiziellen Zertifikat geehrt. Raphael Steindl aus der 2. Klasse erkämpfte sich in der Österreichwertung sogar den 1. Platz und konnte als Österreichsieger bei der Siegerehrung einen Buchpreis entgegennehmen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.