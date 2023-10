Blühendes Niederösterreich: Zwei Preise für Waidhofen/Ybbs

Seit dem Jahr 1969 gibt es den Wettbewerb „Blühendes Niederösterreich“ bereits. Damit möchte man seitens des Landes einen Anstoß geben, um Ortschaften und Städte mit Blumenschmuck zu verschönern. Heuer nahmen 77 Gemeinden am Wettbewerb teil. Am Dienstagnachmittag wurden die diesjährigen Preisträger im Rahmen einer Feierstunde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in den Räumlichkeiten der Landwirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten geehrt.

Bei den Kommunen über 3.000 Einwohner konnte die Stadt Waidhofen an der Ybbs vor Klosterneuburg und Mödling den Sieg für sich verbuchen. Darüber hinaus konnte die Statutarstadt den zweiten Platz beim „Natur im Garten“-Sonderpreis für Gemeinden über 5.000 Einwohner einheimsen.

Biodiversitätspreis für Hollenstein

Einer von drei Biodiversitätspreisen ging ebenfalls ins Ybbstal, und zwar an die Gemeinde Hollenstein.

„Unsere blau-gelben Gemeinden sind Garant für liebens- und lebenswerte Regionen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Das sieht, spürt und fühlt man Tag für Tag in allen Lebensbereichen der Menschen und ganz besonders, wenn es darum geht, Natur und Umwelt zu schützen und zu gestalten.“ Der Landwirtschaftskammer sei es schon immer ein Anliegen gewesen, den ländlichen Raum ganzheitlich zu sehen und eine lebenswerte Umwelt als wichtigen Faktor für eine hohe Lebensqualität zu erkennen, erklärte Landwirtschaftskammer-NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. „Die Initiative ‚Blühendes Niederösterreich‘ leistet einen wichtigen Beitrag für lebenswerte Regionen.“ Und auch Wirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Christian Moser zeigte sich stolz: „Blühende Orte sind ein Stück Nachhaltigkeit. Sie schaffen und unterstützen wirtschaftliche Dynamik. Und sie stehen natürlich auch für Lebensqualität für alle, die hier daheim sind.“