Im Kalender liest man richtig: Eigentlich ist schon Juni. Das ist allerdings kaum zu spüren, die Temperaturen kletterten in diesem Frühjahr bisher nur selten über die 20 Grad. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden zuletzt 1991 und 1996 ähnliche Temperaturen gemessen. Die aktuelle Klimalage macht sich auf verschiedenen Ebenen bemerkbar – im Freibad, in der Gastronomie und auch in der Landwirtschaft.

Zwar hat das Waidhofner Parkbad gleich am 19. Mai geöffnet, ein „Run“ auf die Liegewiese blieb aber aufgrund des sehr bescheidenen Wetters noch aus. „Die Grünanlagen und das Unkraut wachsen, alles andere schaut eher schlecht aus“, sagt Bademeister Anton Wagner. Daher wird das Parkbad zurzeit hauptsächlich von Gesundheitsschwimmern genutzt, die am Vormittag kommen. „Meistens sperren wir dann am Nachmittag zu, leider. Wir können nur hoffen, dass der Sommer jetzt endlich einmal kommt und sich von seiner schönen Seite zeigt.“ Der Bademeister wäre bereit, auch die Wassertemperatur liegt dank Heizung bei angenehmen 23 Grad.

„Regentage gibt es immer. Wir passen unsere Produktion einfach der Situation an. Und die Saison ist noch lang, da sind wir zuversichtlich.“ Konditor Thomas Piaty

Ebenfalls bereits geöffnet ist das Freibad Böhlerwerk. „Aufgrund der Wetterlage war die Besucheranzahl noch überschaubar. Wir hoffen jedoch auf die angesagte Wetter- und Temperaturbesserung“, informiert Sonntagbergs Bürgermeister Thomas Raidl. Erst mit Donnerstag, 3. Juni, startet das Ybbsitzer Freibad in die Saison. Dort hat sich der ursprüngliche Öffnungstermin zu Pfingsten aufgrund der Witterung nach hinten verschoben.

Eisguster hält sich in Grenzen

Dass sich die Lust auf Eis bei Regen und 12 Grad in Grenzen hält, weiß auch Konditor Thomas Piaty. „Dafür verschiebt es sich dann vom Eis zu Kaffee und Kuchen. Bei Schlechtwetter sind eben mehr Torten gefragt“, erzählt der Waidhofner. Weil die Konditorei beides anbietet, schreibt Piaty keine Verluste. „Wir gefrieren unser Eis jeden Tag frisch. Da kann man sich gut an das Wetter anpassen. Das ist gar kein Problem. Dafür gibt es eben mehr Mehlspeisen“, erklärt der Konditor.

Die Leute seien ohnehin froh, nach den vielen Lockdowns die nötige (süße) Nervennahrung zu bekommen. Und so manche Eisliebhaber holen sich ihre Kugerl auch bei jedem Wetter. „Regentage gibt es immer. Über das Wetter ärgern wir uns nicht, wir passen unsere Produktion einfach der Situation an. Und die Saison ist noch lang, da sind wir sehr zuversichtlich, dass das Wetter jetzt im Juni besser wird.“

Landwirte klagen über Regenwetter

Auf trockene Tage hofft mittlerweile auch die Landwirtschaft. „Man spürt, dass die Vegetation entsprechend hinten ist, im Vergleich zu anderen Jahren sind es etwa zwei bis drei Wochen“, weiß Bauernbundobmann Anton Kasser. Zwar hatte der Regen der letzten Wochen einen positiven Effekt auf den Wald, für die Erntephase, besonders im Grünfutterbereich, war das allerdings etwas schwieriger. Die Wiesen sind nass und hoch.

„Da muss man warten, dass alles wieder abtrocknet. Die Grünfutterernte ist momentan schwierig, wir sind da schon spät dran. Man könnte eigentlich ernten, weil das Getreide schon stark gewachsen ist, aber das Wetter dazu passt eben nicht“, berichtet Kasser. Diese Situation ist keine neue, es gab schon Jahre, in denen es auch lange kalt und nass war. Aber so wie in diesem Jahr sei es schon extrem, vor allem der Regen im Mai. Natürlich leide da auch die Qualität darunter. „Wenn ich den Mais anschaue, sieht der noch sehr mickrig und erfroren aus. Auch da sind wir noch weit hinten. Bei der Kälte wächst der einfach nicht“, sagt der Bauernbundobmann.

Ob ein Schaden entsteht ist noch nicht klar

Ob den Landwirten durch das Klima für das heurige Jahr ein großer Schaden entstehen wird, kann Kasser nicht beantworten. „Davon möchte ich noch nicht reden. Wir warten jetzt einmal ab, wie sich das Jahr entwickelt. Wenn die nächsten Monate vom Wetter her passen, könnte sich das noch kompensieren“, ist er zuversichtlich. Aufzuholen wären zum momentanen Stand etwa zwei bis drei Wochen. „Es ist eine schwierige Situation, aber da geht es zurzeit allen gleich. Man muss halt irgendwie damit umgehen.“