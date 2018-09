105.102 Euro wurden im vergangenen Jahr im Zuge einer Crowdfunding-Kampagne für den Erhalt des Bertholdsaals Weyer gesammelt. 419 Unterstützer brachten sich innerhalb von drei Monaten bis Mitte November ein, um die Kulturstätte in Weyer vor dem sicheren Aus zu bewahren.

Mit dem Geld möchten die Projektverantwortlichen vom Trägerverein Bertholdsaal (TVB) und dem Kulturverein Frikulum die Immobilie von der Pfarre Weyer kaufen, sowie dringend notwendige Sanierungs- und Adaptierungsmaßnahmen durchführen. Die NÖN berichtete.

„Der Kaufvertrag mit der Pfarre steht kurz vor dem Abschluss und soll wie geplant in den nächsten Wochen unterzeichnet werden“, berichtet Michael Hagauer vom Kulturverein Frikulum. Um die Generalsanierung und den Umbau in Angriff nehmen zu können benötigt man jedoch weitere Finanzmittel. Die Bemühungen, diese aufzutreiben, sind am Laufen, die notwendigen Anträge bei öffentlichen Fördergebern weitestgehend gestellt. Für die finale Ausfinanzierung seien jedoch noch weitere Eigenmittel notwendig, sagt Hagauer. „Wir planen bereits weitere Benefizveranstaltungen, um auch diese Hürde zu meistern.“

Kurz vor der Finalisierung befinden sich die ersten Entwürfe für die Umgestaltung des Bertholdsaals vom Steyrer Architekturbüro Archionic. Sobald die finale Version steht, sollen diese im entsprechenden Rahmen präsentiert werden.