Bertholdsaal Weyer: Kulturstätte wird nach Umbau eröffnet

Der Umbau des Bertholdsaals geht ins Finale. Nach intensiven drei Jahren, in denen der ehemalige Theatersaal von Grund auf renoviert wurde, wird die Weyrer Kulturstätte nun am 16. und 17. September feierlich eröffnet.

Foto: Markus Sandner

Zur Erinnerung: Anfang 2017 stand die Zukunft der bestens etablierten Kulturstätte auf der Kippe. Um den Bertholdsaal zu erhalten, wurde ein Crowd funding-Projekt initiiert, bei dem 105.102 Euro zusammenkamen. 2019 kaufte der Trägerverein Bertholdsaal (TVB) dann die Immobilie von der Pfarre und machte sich mit dem Kulturverein Frikulum, der den Saal hauptsächlich bespielt, an die Sanierung. Mit den Crowd funding-Einnahmen sowie Fördergeldern des Landes Oberösterreich, der Gemeinde Weyer und aus dem LEADER-Programm der EU gelang es dem Projektteam dank 5.000 freiwilliger Arbeitsstunden, den in die Jahre gekommenen Saal in eine moderne Kulturstätte zu verwandeln.

In einer ersten Phase wurden die Gebäudesubstanz umfassend saniert, ein neues Dach aufgesetzt und notwendige Zubauten vorgenommen. Danach wurde die Fassade wiederhergestellt bzw. durch Holzelemente neu gestaltet, eine Terrasse sowie die zum Bertholdsaal gehörende Gartenanlage wurden neu angelegt. Des Weiteren wurde die Innenausstattung komplett erneuert: Durch die Zubauten konnten neue WC-Anlagen installiert und die Zugangssituation optimiert werden.

„Das wird nun gebührend gefeiert.“

Ein Mehrzweckraum für Workshops und ähnliches wurde gebaut und die Backstageräume im Keller wurden neu angelegt, um den Künstlerinnen und Künstlern einen direkten Zugang zur Bühne zu ermöglichen. Im Keller befinden sich künftig auch zwei generalsanierte Proberäume, die lokalen Bands zur Verfügung stehen. Die Heizungs- und Lüftungssituation wurde aufwendig adaptiert und ermöglicht nun eine energieeffiziente Bespielung während des ganzen Jahres. Die Veranstaltungstechnik wurde erneuert und macht den Saal nun zu einer der modernst ausgestatteten Live-Locations in der Region. „Nach mehr als fünf Jahren ist der Bertholdsaal als Raum für freie Kulturarbeit im oberösterreichischen Ennstal fertig renoviert“, freut sich TVB-Obmann Jürgen Aigner. „Das wird nun gebührend gefeiert.“

Das Eröffnungswochenende startet am Freitag, 16. September, mit einem Auswärtsspiel des Waidhofner Vereins Filmzuckerl. Eigentlich sollte „Rimini“, das neueste Werk von Ulrich Seidl, auf der großen Leinwand gezeigt werden. Angesichts der nun aufgetauchten Vorwürfe gegen den Regisseur, möchte man die Filmauswahl noch einmal überdenken und behält sich eine Änderung vor. Nach dem Film wird Fuzzman Herwig Zamernik live einige Nummern zum Besten geben. Ausklingen wird der Abend mit einem Set von DJ Betes.

Austrofred und Kurt Razelli geben Eröffnungskonzert

Am Samstag, 17. September, geht es dann ab 10 Uhr mit einem Tag der offenen Tür weiter. Um 19 Uhr folgt die offizielle Begrüßung aller, die an der Umsetzung des Projekts beteiligt waren. Am Abend geht es dann mit einem Auftritt der Wiener Band Das Schottische Prinzip weiter, ehe Austrofred und Kurt Razelli das erste Konzert ihrer „Life is Laff“-Tour in Weyer bestreiten werden. Danach legt DJ Kipppunkt auf.

Im Herbst steht im Bertholdsaal noch die Fertigstellung der Backstage- und Proberäume an. Der Großteil des Projekts sei ausfinanziert, berichtet Michael Hagauer vom Verein Frikulum. Um die steigenden Einstandspreise, speziell bei Baumaterialien und technischem Equipment, abzufedern, hat der Trägerverein Bertholdsaal eine Baustellenaktion ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser kann man das Projekt auch am Eröffnungswochenende vor Ort unterstützen.

