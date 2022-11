Konzert im Bertholdsaal: Folk-Pop, der verzauberte

Zwei junge Singer-Songwriterinnen aus Österreich verzauberten das Publikum auf Einladung des Kulturvereins Frikulum am Samstagabend im gut gefüllten Bertholdsaal in Weyer.

Den Anfang machte mit AURELIA eine Lokalmatadorin. Die 17-jährige Weyrerin hat vor zwei Jahren mit ihrer Debüt-EP „Evolution“ erstmals groß aufgezeigt. Im Bertholdsaal brachte sie nun die zarten Folk-Pop-Songs und intensiven Klavierballaden ihrer Platte von Multiinstrumentalist Andreas Hamza neu arrangiert mit Band (Gitarre, Schlagzeug, Bass, Keyboard) auf die Bühne, wo sie zu wunderbaren Pop-Songs anwuchsen. Auch neues Material fand sich im Set, ebenso wie Covers von Tame Impala und ein Phoebe-Bridgers-Song als Zugabe.

Ebenfalls mit Band trat dann OSKA im Rahmen ihrer „Hallucinating“-Tour im Bertholdsaal auf. Im Gepäck hatte die Amadeus-Gewinnerin aus dem Waldviertel ihr im Frühjahr erschienenes Album „My World, My Love, Paris“, auf dem sie mit wunderschönen Indie-Pop-Songs besticht. Diese atmen den Geist des Laurel Canyon, sind sonnendurchflutet oder zart hingetupft, immer aber mit einem Hauch Melancholie angereichert und dargebracht mit dieser wunderbaren Stimme, stark und verletzlich zugleich. Den Folk-Pop der späten 60er- und frühen 70er-Jahre überführt OSKA mit ihren Lyrics ins Heute. So erzählt sie davon, wie es ist, wenn man den besten Freund mit der besten Freundin verkuppelt und dann plötzlich keiner mehr anruft („ABC“) oder vom Aufwachsen in einer Großfamilie im Waldviertel („Crooked Teeth“). Auch ein Lieblingsfilm wie „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ oder das ikonische Woodstock-Pärchen werden verhandelt. Nichtsdestotrotz hat OSKA, wie sie selbst sagt, sogar eineinhalb Lieder zum Tanzen im Repertoire, wie den verhalten beschwingten Titelsong des Albums, der zu einem ersten Höhepunkt des Konzertabends geriet. „Distant Universe“, OSKAs erster Hit, wurde schließlich als Zugabe gereicht.

Bei den ausgewählten Covers wurde die musikalische Sozialisation der jungen Waldviertlerin dann mehr als deutlich: „Helplessly Hoping“ der Folk-Veteranen Crosby, Stills, Nash & Young wurde von der Band vierstimmig an der Bühnenrampe gegeben. Mit einem berückend schönen „Both Sides Now“ von Joni Mitchell im Duett mit Gitarrist Clemens Bäre aka doppelfinger klang dieser wunderbare Konzertabend dann stimmungsvoll aus.

