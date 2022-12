Konzertabend im Bertholdsaal: Musik für den guten Zweck

Im September veröffentlichte die Waidhofner Band Splitternackt nach langer Pause ihr drittes Album „ZAP! BOOM! YEAH!“ auf ATS Records. Zum Jahresende gibt es nun auch eine Live-Präsentation des Werks. Am Freitag, 30. Dezember, laden Splitternackt und die Singer-Songwriterin Mikk zu einem gemeinsamen Benefizkonzert in und für den Bertholdsaal.

Splitternackt waren ursprünglich von 1991 bis 1995 aktiv. Die Gruppe veröffentlichte zwei CDs auf ATS Records, war mit ihren eigenständigen, deutschsprachigen Songs erfolgreich und bereicherte die Kulturlandschaft der Region unter anderem als Veranstalter des Url River Festivals. Anfang der 2000er-Jahre gab es noch einmal eine Wiedervereinigung in veränderter Besetzung, seither war es still um die Gruppe. 2021 begannen die Musiker wieder zu proben und entschieden sich bald auch dafür, mit einigen unveröffentlichten Songs ins Studio zu gehen. Das Ergebnis in Form des neuen Albums erschien im September und wird nun vor Publikum präsentiert.

Mikk ist das Projekt der Wiener Kultur- und Sozialpsychologin Michaela Großschädl. In ihren von Stimme, Akustikgitarre, Klavier und elektronischen Beats getragenen Songs werden psychologische Prozesse in sanfte Klangwelten übersetzt. Der Erlös des Konzertabends wird zur Gänze für die Renovierung und Erhaltung der Veranstaltungslocation Bertholdsaal verwendet. Um 19.30 Uhr öffnen die Türen, Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

Tickets sind über www.ntry.at/splitternacktmikk erhältlich.

