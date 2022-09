Literatur- und Musikfestival: Klang und Wort im Lied vereint

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Oktober, wird Weyer zum Schauplatz eines neuen Literatur- und Musikfestivals. Das Programm des KlangRede Festivals wurde von der Buchhändlerin und Autorin Petra Hartlieb sowie der Sopranistin Evelyn Schörkhuber kuratiert, die auch die Idee für das Festival entwickelten und es gemeinsam mit der Jeunesse, einer Non-Profit-Organisation zur Förderung junger Künstlerinnen und Künstler, aus der Taufe hoben.

Petra Hartlieb wuchs in Traun bei Linz auf, studierte Geschichte und Psychologie in Wien und ging 1999 nach Hamburg, wo sie als Pressereferentin und Literaturkritikerin arbeitete. 2004 kehrten sie und ihr Ehemann nach Wien zurück und übernahmen eine Traditionsbuchhandlung in Währing, die sie heute als „Hartliebs Bücher“ führen. Diese Erfahrung verarbeitete Hartlieb in dem 2014 bei DuMont erschienenen Roman „Meine wundervolle Buchhandlung“.

Petra Hartlieb und Evelyn Schörkhuber (von links) präsentieren ein Festivalprogramm, das Wort und Klang vereinen soll. Foto: Oliver Hartlieb

Hartlieb veröffentlichte zudem eine Reihe von Krimis, zusammen mit dem Berliner Autor Claus-Ulrich Bielefeld, sowie einen vierteiligen Zyklus von historischen Romanen über das Wien der Jahrhundertwende. Der biografische Bezug zu Weyer besteht bei der Autorin und Buchhändlerin darin, dass ihr Vater in Gaflenz geboren wurde und sie in ihrer Kindheit und Jugend einige Sommer in der Region verbrachte.

Evelyn Schörkhuber wuchs in Weyer auf und beschäftigte sich bereits in ihrer Kindheit und Jugend eingehend mit klassischer Musik und Gesang. Später studierte sie Sologesang in Wien und Stage Performance in Spanien. Es folgten Engagements unter anderem an der Kammeroper und der Neuen Oper in Wien sowie in Mörbisch und Reinsberg. 2013 begann Schörkhuber Gesang zu unterrichten und gibt heute Masterclasses auf der ganzen Welt. Im vergangenen Sommer stand sie als Künstlerische Leiterin dem Austrian Summer Music Festival in Weyer vor, an dem Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt teilnahmen.

Hartlieb und Schörkhuber kennen sich bereits seit einigen Jahren und sind Nachbarinnen in Wien. „Wir wollten immer schon gemeinsam nach Weyer fahren, ursprünglich zusammen mit meinem Vater, der dann aber 2021 verstarb“, erzählt Hartlieb. „Ich beschloss dann in memoriam meines Vaters nach Weyer zu reisen und habe mich neu in die Gegend verliebt.“

Programm von Schubert bis Singer-Songwriter

Bald entstand auch die Idee, in Weyer gemeinsam ein Festival auf die Beine zu stellen, das die Leidenschaften der beiden − Musik und Literatur − verknüpfen sollte. „Ich liebe Schubert und Liedgesang! In Weyer erinnert mich fast jede Ecke an Schubert“, erklärt Schörkhuber, „Klang und Wort ist im Liedgesang beides unglaublich wichtig. Schubert war der Anfang dieser Liedkultur und die Figur des Singer-Songwriters kommt ja quasi daher.“

Nach diesen Gesichtspunkten haben die Kuratorinnen auch das Festivalprogramm gestaltet, das einen Bogen von zeitgenössischen Songs bis zu Schubert schlägt und sich auch mit dem Beziehung zwischen Urbanem und Ländlichem auseinandersetzt. „Man kann natürlich auch einzelne Veranstaltungen besuchen − wir wünschen uns aber viele Gästinnen und Gäste, die das ganze Wochenende bleiben“, meint Hartlieb. „Man kann sehr schön ein Wochenende in Weyer verbringen und wenn sich jemand bei uns meldet, helfen wir auch gerne bei der Zimmersuche.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.