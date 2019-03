Am 15. Februar hat der Bertholdsaal seinen Besitzer gewechselt. Der einstige Theatersaal, der die letzten 22 Jahre vom Kulturverein Frikulum bespielt wurde, befindet sich nun im Eigentum des Trägervereins Bertholdsaal (TVB). Dieser möchte die Immobilie nun sanieren und zu einer modernen Kulturstätte ausbauen.

Vor knapp zwei Jahren stand noch ein Abbruch des Gebäudes im Raum. Die Pfarre, welcher der Saal bislang gehörte, wollte die Immobilie samt Grundstück veräußern. Ein Interessent plante schon, einen Neubau am Areal zu errichten. Doch auch dem TVB, der bis dahin für die Verwaltung, Erhaltung und Nutzung des Veranstaltungsraums zuständig war, wurde der Saal zum Kauf angeboten. Um sich den Erwerb leisten zu können, wurde eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, bei der letztlich stolze 105.102 Euro zusammenkamen. Die NÖN berichtete.

Fuckhead, Workshop und Filmzuckerl

„Nach einer der erfolgreichsten Crowdfunding-Aktionen des Jahres 2017, unzähligen Stunden des Planens, des Diskutierens, des Aufraffens, des Erklärens, des Veranstaltens und des Nicht-Aufgebens freut sich der Trägerverein Bertholdsaal außerordentlich, dass der Kauf des Saals samt Grundstück nun abgeschlossen wurde“, heißt es in einer Aussendung des TVB. Nun werde der Bertholdsaal Stück für Stück auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, um in Zukunft für die verschiedensten Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stehen.

Die Detailplanungen zu den ersten Umbauarbeiten sollen in den nächsten Wochen finalisiert werden. Noch vor dem Sommer soll dann die erste Renovierungsphase starten. Indes geht der Veranstaltungsreigen im Bertholdsaal munter weiter. So steht am Samstag, 2. März, ein Konzert der Noise-Performer Fuckhead am Programm. Am Sonntag, 3. März, folgt ein Naturkosmetik-Workshop und am Freitag, 8. März, dem Internationalen Frauentag, steht mit „#Female Pleasure“ ein Filmzuckerl-Auswärtsspiel am Programm.