OSKA gastiert im Bertholdsaal

Am Samstag, 29. Oktober, gastiert die österreichische Indie-Pop-Singer/Songwriterin und Amadeus-Preisträgerin OSKA auf Einladung des Kulturvereins Frikulum im Bertholdsaal in Weyer.

Mitte 2020 unterschrieb die Waldviertlerin ihren ersten Plattenvertrag bei dem kanadischen Label Nettwerk, gewann wenig später den „XA Music Export Award“ beim Waves Vienna Festival, veröffentlichte ihre Debüt-EP „Honeymoon Phase“ im Jänner 2021, landete mit drei ihrer Songs in den österreichischen Airplay-Charts und wurde 2022 beim Amadeus Austrian Music Award für den besten Sound ausgezeichnet. Mit Plays auf Ö1, Ö3 und FM4 schaffte sie einen Spagat, mit dem in Österreich nur die wenigsten Künstler belohnt werden. Neben allen großen Publikationen in ihrem Heimatland konnte Oska auch die internationale Presse in Deutschland, Holland, Frankreich, Italien und den USA von sich und ihrer Musik überzeugen. Im Februar 2022 legte sie ihr grandioses Debütalbum „My world, My love, Paris“ vor.

Eröffnen wird den Konzertabend die siebzehnjährige Weyrerin Aurelia, die bereits im Jahr 2020 ihre Debüt-EP mit ausschließlich eigenen Kompositionen veröffentlichte. Für den Auftritt im Bertholdsaal hat sie auch ein paar neue Songs im Gepäck, die sie neu arrangiert mit Band darbieten wird. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Tickets: https://ntry.at/oskaaurelia .

