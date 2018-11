Gemeinsam mit seinem Vater führte ein 53-jähriger Mann am Samstag in Weyer Forstarbeiten durch. Als er gegen 12.30 Uhr mit der Seilwinde des Traktors, die er über eine Fernbedienung betätigte, einen Fichtenstamm aus dem Wald zog, wurde er vom Stahlseil erfasst und von der Forststraße geschleudert. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Unterschenkel und an der Schulter. Mit seinem Handy konnte der Verletzte noch seinen Sohn anrufen. Dieser verständigte die Einsatzkräfte. Der 53-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen.