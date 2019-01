In der Mitte des 16. Jahrhunderts kam die Reformation auch in die Täler der Enns, der Ybbs und der Erlauf und veränderte nachhaltig das kirchliche und soziale Leben der Region. Die Veränderungen, die die Reformation vor über 500 Jahren mit sich brachte, werden in der zweiten Ausgabe von „Pro Regio“ thematisiert.

Das Redaktionsteam rund um Martin Prieschl und Adolf Brunnthaler präsentierte vor Kurzem in Weyer die zweite Auflage des historischen Jahrbuches für das Enns-, Erlauf- und Ybbstal. In sieben Aufsätzen wird darin der Ablauf der Reformation in Ober- und Niederösterreich dargestellt. Neben den Ereignissen in den drei Flusstälern werden auch das Stift Seitenstetten und die Geschehnisse im damals bayerischen Innviertel näher beleuchtet. Der neue Band ist auf den Gemeindeämtern in Weyer, Purgstall, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein und Göstling erhältlich.

Auch eine dritte Auflage des Projekts, das geschichtliche Forschung über mindestens zwei Bundesländer vereint, ist bereits in Planung. Diese wird anlassgemäß das Thema „100 Jahre Republik – Zeitenwende in den Tälern der Enns, der Erlauf und der Ybbs“ behandeln.