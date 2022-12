Tolles Konzert von Voodoo Jürgens im Bertholdsaal

Zu einem Konzertabend der Extraklasse lud der Kulturverein Frikulum am Samstagabend in den Bertholdsaal Weyer. Eröffnet wurde dieser mit Dada-Pop von Euroteuro nach dem Motto: Der Exzess ist für alle da. Danach bewiesen Bipolar Feminin, dass Punkrock mit deutschen Texten auch ganz ohne Plattitüden am Puls der Zeit daherkommen kann. Unterstützt von Gitarre, Bass und Schlagzeug spuckte Frontfrau Leni Ulrich Gift und Galle gegen toxische Männlichkeit und Body Shaming. Live eine absolute Wucht!

Als Hauptact spielte dann Voodoo Jürgens mit seiner Ansa Panier sein aktuelles drittes Album „Wie die Nocht noch jung wor“ durch. Darauf begibt sich der Austropop-Erneuerer einmal mehr an die Ränder der Wiener Gesellschaft, um ebenso wehmütige wie schwarzhumorige Geschichten von den Verlierern, Ausgestoßenen und Tranklern zu erzählen. Ein üppig arrangiertes Uptempo-Stück wie „Es geht ma ned ei“ hat da ebenso Platz wie der L’Amour-Hatscher „Loss mas bleibn“ oder der Jahrmarktswalzer „Hoiber Preis“.

Erst danach gab es die Hits: von „Gitti“ bis „Heite grob ma Tote aus“. Das Publikum war begeistert und stimmte mit ein.

