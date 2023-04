Achtjährige schwer mit Micro-Scooter gestürzt

Eine Achtjährige ist am Dienstag auf dem Heimweg von der Schule mit einem Micro-Sccoter schwer verunglückt. Das Mädchen war einen steilen Berg hinunter gefahren, prallte gegen einen Alusteher eines Stiegenabganges und stürzte. Eine Gemeindeangestellte sah den Unfall, leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung.

Das schwer verletzte Kind kam zuerst in das Krankenhaus Waidhofen in Niederösterreich. Von dort wurde es mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Linz geflogen, teilte die Polizei mit.

