Die Stadt Wieselburg beteiligt sich am Eisenstraße-LEADER-Projekt „Gründung findet Stadt“. Das wurde vom Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Ziel des Projekts ist es, die Gründerquote in der Stadt zu erhöhen, Leerstände zu senken und Abwanderung zu verhindern. Neben Wieselburg nehmen daran auch die Städte Scheibbs und Waidhofen/Ybbs sowie möglicherweise die Gemeinde Purgstall teil.

Als erster Baustein des Projekts sollen im Zuge einer Kampagne potenzielle Gründer nun dazu animiert werden, ihre Geschäftsideen in die Praxis umzusetzen und dafür Räumlichkeiten in der Innenstadt zu mieten. In weiterer Folge wird eine Jury maximal fünf Gründer pro Stadt auswählen.

Regionale Wirtschaftstreibende stehen zur Seite

Ihnen sollen im Rahmen eines Mentorenprogramms dann regionale Wirtschaftstreibende bei ihren ersten Schritten zur Seite stehen. Zusätzlich erhalten sie in Form eines Gutscheinpools in den Bereichen Grafik, Web und Social Media, Texten, Unternehmensberatung, Fotografie, Video und Eventmarketing Unterstützung. Der Wert dieser Leistungen hängt letztlich von den teilnehmenden Gemeinden ab. Bei vier Gemeinden sind es maximal 7.500 Euro pro Gründer, bei drei maximal 10.000 Euro.

Unterstützung gibt es auch bei der laufenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein Projektmanager steht den Jungunternehmern ebenfalls zur Seite.