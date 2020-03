Ein Achterl da, ein Speckbrot dort, ein Schnapserl hier und eine Schaumrolle zum Drüberstreuen – die Tische in den Wieselburger Messehallen bogen sich am Wochenende geradezu unter Köstlichkeiten. Landesrat Stephan Pernkopf eröffnete die Messe am Freitag mit den Worten: „Die Ab-Hof-Messe ist die europäische Leitmesse für Direktvermarkter und bietet dabei den perfekten Mix aus Fach- und Publikumsmesse.“

Mehr als 50 Medaillen und zwei Top-Produkte zeigen das hohe Niveau, das die Produzenten im Ybbstal haben. Besonders hervor stachen dabei heuer die Produkte von Johann Freudenschuß aus Hilm (Gemeinde Sonntagberg). Der Fleischer kann sich sowohl über den Titel Speckkaiser in der Kategorie „Schinkenspeck“ als auch über das „Goldene Blunz’nkranzl“ freuen. Diese beiden Prämierungen werden jeweils nur einmal pro Produktgruppe verliehen. Davon nicht genug, konnte sich Familie Freudenschuß auch noch über vier Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen freuen. Aus zwölf Einreichungen wurden alle zwölf mit Medaillen bzw. Auszeichnungen prämiert. Ebenfalls erfolgreich war einmal mehr die Bergbauernschule Hohenlehen aus Hollenstein. Sie schaffte mit ihren Produkten in den Kategorien Speck und Blunz’n drei Gold- und zwei Silbermedaillen.

Aber nicht nur das Ybbstal, auch der gesamte Bezirk kann stolz auf Top-Produzenten sein: Im gesamten Bezirk Amstetten kann man auf neun Top-Produkte und 194 Medaillen verweisen.

Mit ihrem Birnenmost Selektion Grün holte sich etwa die Familie Reikersdorfer aus Neuhofen die Goldene Birne. Eine Blutwurst mit Chili- und Paprikaflocken (Kategorie „Kreative Blutwürste im Darm“) und der Stieglbirnsaft brachten dem Bildungshof Gießhübl Amstetten das Goldene Blunz’nkranzl und eine Goldene Birne.

Die Goldene Birne gab es auch für Sepp Zeiner aus Zeillern (Zeillerner Mostg’wölb) mit einem Gödnmost trocken. Herbert und Hildegard Hahn aus Euratsfeld konnten mit ihrem Zwetschkenbrand das Goldene Stamperl erlangen.