Musik von früh bis spät

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Die Gruppe „Schnopsidee“ spielte sich zum Festauftakt am Samstag in die Herzen der Zuhörer. „XDREAM“ sorgte dann für den Rest des Abends für Partystimmung. Die Trachtenmusikkapelle St. Leonhard/W. unter der Leitung von Kapellmeister Sebastian Heigl gestaltete am Sonntag die Messe sowie den Frühschoppen. „Eine kleine Dorfmusik“ aus dem Burgenland begeisterte am Nachmittag mit böhmischer Blasmusik. Alle tanzfreudigen Gäste kamen am Abend mit den „Innkreis Buam“ auf ihre Rechnung.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.