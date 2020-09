Die Landjugend Windhag beteiligte sich vergangenes Wochenende am Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich. Dabei haben die teilnehmenden Gruppen 42,195 Stunden Zeit, um eine Aufgabe, welche die Gemeinde für sie vorbereitet hat, umzusetzen. Um welche Aufgabe es sich dabei handelt, erfahren die Gruppen erst bei Projektanpfiff.

Der Landjugend Windhag wurde am Freitag um 18.30 Uhr ihre Aufgabe für das Wochenende mitgeteilt. In 42,195 Stunden sollten sie am „Rastplatz’l“ in Windhag, das vor vier Jahren im Zuge eines Projektmarathons entstanden war, einen Mostkeller mit solarbetriebenem Kühlschrank errichten. Als Zusatzaufgabe sollte außerdem die Plauderlaube renoviert werden.

Frei nach dem Motto „Gemeinsam schaffen wir alles“ machten sich die Jugendlichen sofort tatkräftig und mit voller Motivation an die Arbeit. So wurde die Aufgabe mit Bravour geschafft. Bei der Landjugend freut man sich nun auf zahlreiche Besucher bei der neu geschaffenen „Most-Tankstöh“.