Durchwachsene Saison am Königsberg

Mit der Dorfskimeisterschaft ging die Skisaison am Königsberg in Hollenstein am vergangenen Sonntag zu Ende. Dorfmeisterin wurde Tanja Jagersberger, Dorfmeister Hubert Mandl.

Die Skisaison sei heuer sehr durchwachsen gewesen, resümiert Könisgberg-Geschäftsführer Herbert Zebenholzer. „Wir konnten zwar schon im Dezember starten und das erste Wochenende lief auch super, aber nach Weihnachten war dann Schluss. Bis Ende Jänner sind wir gestanden.“ Bei Temperaturen bis zu 18 Grad plus war ans Skifahren nicht zu denken.

Beste Semesterferien überhaupt

Rechtzeitig vor dem Beginn der niederösterreichischen Semesterferien kam dann aber der Wintereinbruch. „Das führte dazu, dass wir am Königsberg die besten Energieferien überhaupt hatten“, hält Zebenholzer fest. „Die Pisten waren super und auch noch die Woche darauf waren die Bedingungen top.“ Zum Start der oberösterreichischen Semesterferien setzte dann allerdings der Regen ein. „Leider konnten wir dann immer weniger Lifte offen halten“, sagt Zebenholzer.

Rund 30 Tage waren die Königsberglifte in dieser Wintersaison in Betrieb. Dabei verzeichnete man über 12.000 Besucherinnen und Besucher. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es rund 15.000 Besucherinnen und Besucher an 50 Betriebstagen.

Umrüstung auf Bike-Park

Am Königsberg ist man bereits mit Revisionsarbeiten für die Umrüstung auf den Bike-Betrieb beschäftigt. Ende März, Anfang April soll es los gehen. Ein Highlight im Bike-Park wird heuer wieder das Rennen zur „Austria Gravity Series“ sein, das am 27. Mai in Hollenstein über die Bühne geht.

Und auch ein Konzert-Event ist am Königsberg heuer wieder geplant. Schlagerstar Melissa Naschenweng wird am 2. September unterstützt von der Ybbstaler Gruppe Schnopsidee beim Königsberg Open Air aufspielen. 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Tickets gibt es bei den Königsberg-Liften, am Gemeindeamt und der Raiffeisenbank Hollenstein, im Gasthof Jagersberger, der Trafik Hubert Mandl in Ybbsitz und im Schmuckgeschäft Hirner in Großraming sowie unter 0664/75038375 oder bikepark-koenigsberg@oganet.at.

