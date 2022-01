Beta Campus in Waidhofen/Ybbs: Hier forscht die Zukunft

Die beta factory als Angebot des beta campus bietet Raum zum Forschen, Experimentieren und Bauen von Prototypen. „Besonders wichtig sind uns die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie die Kooperation mit Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Wir müssen bereits die Jüngsten für Technik begeistern und so frühzeitig eine Bindung zu dieser Thematik herstellen“, erklärt Thomas Welser, Obmann des Vereins beta campus.

Einen Teil der Ausstattung liefern zwei namhafte Partnerunternehmen, nämlich die Fanuc Österreich GmbH, die einen kollaborativen Roboter bereitstellt, und die Hilti Austria GmbH, welche den beta campus mit einer Vielfalt an Geräten und Werkzeug bestückt. Sie unterstützen damit die Vision des beta campus, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Über das Angebot, mit dem man dieses Ziel erreichen will, sprachen am vorvergangenen Donnerstag Obmann Thomas Welser, Bürgermeister Werner Krammer, Manfred Gutternigg (Geschäftsführer Hilti Austria GmbH) und Thomas Eder (Geschäftsführer Fanuc Österreich GmbH) im Rahmen einer Pressekonferenz.

Aktuell wird an einer überbetrieblichen Lehrlingsausbildung im Bereich Robotik und Automatisierung gearbeitet, die noch 2022 realisiert werden soll.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren