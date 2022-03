Drei neue Betriebe in der Waidhofner Innenstadt

Werbung

Die Waidhofner Innenstadt ist um drei Geschäftslokale reicher. Mit dem „Café Riva del Garda“ von Özgür Selvitop eröffnete am Freitag ein neuer Eissalon am Unteren Stadtplatz. Dieser hat täglich von 9 bis 22 Uhr geöffnet und bietet neben selbst gemachtem Eis auch hervorragenden italienischen Kaffee an.

Zwei weitere Geschäftsgründungen finden im Rahmen der Eisenstraße-Initiative „Gründung findet Stadt 2.0“ in Waidhofen statt. Christa Steinauer, die bereits sehr erfolgreich das Trachtenmodegeschäft „freiwild“ in Waidhofen betreibt, eröffnet in Kürze ein Modegeschäft im Alten Rathaus am Unteren Stadtplatz. Das Angebot der Boutique wird über Mode für Frauen und Kinder bis hin zu Wäsche, Dekoartikeln und kleinen Mitbringseln reichen. Bettina Wutzl und Leroy-Vincent Przibilla wollen ebenfalls in ein paar Wochen ihre Weinbar „Die Flaschenpost“ im Stadtzentrum von Waidhofen eröffnen. Wein, Kaffee sowie weitere Getränkespezialitäten und regionale Snacks warten auf die Gäste.

