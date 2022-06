Fachkräftemangel im Ybbstal: Arbeitskräfte finden, binden, begleiten

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Der Fachkräftemangel im Tourismus macht auch den Betrieben in der Region zu schaffen. Um dem entgegenzuwirken, hat es sich der Tourismus-Verbund Ybbstaler Alpen zur Aufgabe gemacht, das Thema „Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung“ in den Fokus zu rücken. Das Beratungsunternehmen Conos wurde beauftragt, gemeinsam mit den Partnerbetrieben Lösungsansätze zu erarbeiten.

Zum Auftakt wurde am Montag, 23. Mai, unter dem Titel „Employer Branding in den Ybbstaler Alpen“ in den Hollensteiner Gemeindesaal geladen. Keynote-Speakerin Michaela Dattinger von der Firma Conos erörterte in ihrem Impulsvortrag Wege und Möglichkeiten, um als Arbeitgeber attraktiv zu werden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Die Suche nach neuen Talenten wurde dabei ebenso aufs Tapet gebracht wie die Integration im Unternehmen, Möglichkeiten zur Mitarbeiterbindung oder Austrittsszenarien. In der Folge werden nun in drei Arbeitsworkshops mit allen interessierten Partnerbetrieben konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu den Schwerpunkten „suchen“, „binden“ und „begleiten“ erarbeitet.

