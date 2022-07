Platz 1 für Waidhofner Stahl-Marktplatz bei riz up-Wettbewerb

Werbung

Der „riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis Wettbewerb“ fand heuer zum 21. Mal statt. In der Kategorie „digital genial“ sicherte sich ein Waidhofner Projekt den Sieg.

Markus Janovsky, Thomas Welser und Günther Wutzl holten den 1. Platz und das Preisgeld in der Höhe von 6.000 Euro mit ihrem Projekt RESOUREX. Dabei handelt es sich um einen 24/7-Live-Marktplatz für Stahl. Dieser ermöglicht es Unternehmerinnen und Unternehmern, Flachstahlerzeugnisse am Spotmarkt zu handeln.

So kann man in wenigen Augenblicken Angebote oder Anfragen für Flachstahlerzeugnisse erstellen, in Minuten Preise erhalten und in Sekundenschnelle kaufen oder verkaufen. Die Preisverleihung des „riz up GENIUS“ fand im AirportCity Space am Flughafen Wien statt.

