Tag der offenen Tür: Einblicke in Waidhofner Betriebe

Im Oktober 2020 erfolgte der Spatenstich für den interkommunalen Wirtschaftspark Kreilhof, an dem neben der Stadt Waidhofen auch die Gemeinden Ybbsitz, Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith beteiligt sind. Nach der offiziellen Eröffnung Anfang Oktober dieses Jahres bekam die Bevölkerung am Freitag nun die Möglichkeit, sich im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ ein Bild vom neuen Gewerbepark zu machen. Auch in Gstadt und Steinmühl sowie im nur wenige Kilometer entfernten Wirtschaftspark Haberlehen, der ebenfalls von der Wirtschaftspark Ybbstal GmbH betrieben wird, öffneten die Unternehmen ihre Pforten.

In Kreilhof konnte man die Firmen LITE, PB Elektrotechnik und HAFO besuchen. So gewährte etwa LITE-Geschäftsführer Mathias Daniel Einblicke in das neu errichtete Firmengebäude, in dem 14 Mitarbeiter tätig sind. Die LITE GmbH hat sich auf die Herstellung von Folien spezialisiert. „Wir sind ein Nischenbetrieb, der nur 100 Tonnen im Jahr produziert“, hielt Daniel fest. Zum Einsatz kommen die Spezialfolien in der Medizintechnik als Bauteile von Asthmasprays ebenso wie in der Öl- und Gasindustrie als Komponenten von Öl-Förderleitungen oder der Unterhaltungsbranche als Lautsprechermembrane. Die LITE-Mitarbeiter demonstrierten, wie die Folien aus Granulat hergestellt werden. Ziel des neuen Wirtschaftsparks, der mit finanzieller Unterstützung der Landeswirtschaftsagentur ecoplus umgesetzt wurde, war es, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen sollten. Neben Stadtplaner Ernst Beneder sorgte dafür Energie-Experte Harald Kuster, der ein ganzheitliches Energiekonzept für den Gewerbepark erarbeitete.

Darüber hinaus wurden Dächer und Fassaden begrünt, Photovoltaikanlagen auf den Firmengebäuden montiert, versickerungsfähige Parkflächen geschaffen, E-Tankstellen für Autos und Fahrräder installiert, nicht asphaltierte Gehwege angelegt und 150 Bäume gepflanzt.

In Gstadt lud am Freitag das Autohaus Lietz zu Besichtigungen ein, in Haberlehen duomet, IMC, HMW und Seisenbacher, und in Steinmühl gewährten das Sägewerk Hanger sowie die Firmen FUSO und Bodenpersonal Aigner Einblicke.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Region nutzten die Gelegenheit, um einen Blick in die Firmengebäude zu werfen. Nicht wenige kamen auf dem neuen Radweg zwischen Waidhofen und Gstadt, der seit Freitag befahrbar ist, angeradelt.

