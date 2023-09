Überschaubare Personalanpassungen bei der voestalpine im Ybbstal

Die konjunkturelle Entwicklung macht derzeit vielen heimischen Unternehmen zu schaffen, auch in der Region. Ein Personalabbau ist nicht selten die Folge.

Auf die Konjunktureintrübung reagiert hat zuletzt auch die voestalpine Precision Strip an den beiden Standorten Böhlerwerk und Kematen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung habe man leider notwendige Personalanpassungen in einem sehr überschaubaren Rahmen durchführen müssen, berichtet voestalpine-Konzernsprecher Peter Felsbach auf Anfrage der NÖN. Zwischen 1. April und Ende Juli sei der Personalstand um rund 20 Personen reduziert worden. Felsbach hält fest, dass diese Zahl auch bereits erfolgte Pensionierungen oder nicht nachbesetzte Stellen durch freiwillige Abgänge beinhalte. „Zudem wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Option auf freiwillige Arbeitszeitverkürzung gewährt, die in Teilbereichen in Anspruch genommen wurde“, sagt der Konzernsprecher. „Dies hilft uns sehr, konjunkturbedingte Schwankungen in einem aktuell schwierigen Umfeld noch besser bewältigen zu können.“

Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die voestalpine Precision Strip einen Umsatz von rund 290 Millionen Euro und beschäftigte 868 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Erhalten wurde der Personalstand bei der Böhler Profil GmbH in Bruckbach. Foto: Kössl

Konstant blieb der Personalstand hingegen bei der ebenfalls zum voestalpine-Konzern gehörigen Böhler Profil GmbH in Bruckbach. Die Gesellschaft mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vollzeitäquivalent) verzeichnete im Geschäftsjahr 2022/23 einen Rekordumsatz von über 43 Millionen Euro. Auch der Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr sei aufgrund der besonderen Stellung als „Nischenplayer“ – so fertigt man etwa Industriemesser für die Holzbearbeitung an – positiv, heißt es seitens der voestalpine.