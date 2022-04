Waidhofen/Ybbs: Postbasis soll bis Ende Juni in Betrieb gehen

Werbung

Die neue Postbasis im interkommunalen Gewerbepark entlang der B 31 in Gstadt wächst. Wie die NÖN berichtete, errichtet die Post AG zwischen dem bestehenden Parkplatz der Firma Bene und dem alten Wurzenberger-Firmengebäude auf einer Fläche von rund 9.000 Quadratmetern eine Postbasis (früher: Zustellbasis). In diese Basis werden von den Logistikzentren Pakete, Briefe, Werbesendungen und Printmedien angeliefert, auf die Rayons aufgeteilt und anschließend zugestellt.

Das Grundstück des neuen Gewerbeparks Gstadt verbleibt im Besitz der Bartenstein-Grossnigg-Gruppe, zu der auch die Bene GmbH gehört. Das neue Postzentrum wird von einer Tochtergesellschaft der Bene-Gruppe errichtet. Die bisherigen Zustell-Standorte Waidhofen und Lunz/See werden in dem 2.640 Quadratmeter großen Neubau integriert. Nach dem Vorliegen aller erforderlichen Bescheide und Genehmigungen rechne man mit einer Inbetriebnahme Ende des zweiten Quartals, heißt es seitens der Post. In Summe sollen dann knapp 70 Arbeitnehmer für die Post AG in Gstadt tätig sein, wobei rund zehn neue Jobs – vorwiegend im Zustellbereich – geschaffen werden.

Die neue Postbasis wird laut Angaben des Unternehmens am Tag von vier Lkw angefahren. Die erste Anlieferung erfolgt in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr, eine weitere Anlieferung mit Briefen und Paketen gibt es zwischen 5 und 6 Uhr. Am Nachmittag, etwa zwischen 15 und 17 Uhr, holt ein weiterer Postkurs Retourensendungen sowie Briefe aus Aufgabebriefkästen und anderes ab. Die rund 60 Zusteller schwärmen zwischen 8 und 9 Uhr von der Postbasis aus und stellen in Waidhofen sowie den umliegenden Gemeinden bis Weyer bzw. Lunz am See zu.

E-Fuhrpark und Photovoltaikanlage

Bis 2030 möchte die Post ihren gesamten Fuhrpark auf E-Fahrzeuge umgestellt haben. In Gstadt werden für die Zustellfahrzeuge Parkflächen am Gelände geschaffen. Für die restlichen Fahrzeuge kann der vorhandene Parkplatz der Firma Bene mitbenutzt werden.

Auf das Dach des Neubaus kommt eine Photovoltaikanlage. Der erzeugte Strom dient jedoch nicht zum Laden des E-Fuhrparks, sondern wird vorrangig ins Netz eingespeist. Die Ladung der E-Fahrzeuge erfolge über Nacht und da produziere die Photovoltaikanlage keinen Strom, heißt es seitens der Post. Man teste derzeit aber gerade verschiedene Speichersysteme, um den Strom künftig vor Ort verbrauchen zu können.

Die Waidhofner Postfiliale in der Pocksteinerstraße bleibt bestehen. Eine Nachnutzung für das frei werdende Obergeschoß liegt noch nicht vor. Sobald die Zustellbasis umgezogen sei, werde man die vorhandenen Flächen zur Vermietung am Markt anbieten, heißt es seitens der Post.

Es gebe bereits weitere Interessenten für Grundstücke im Wirtschaftspark Gstadt, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. Seitens der Wirtschaftspark Ybbstal Gmbh sei man dabei, eine Vereinbarung mit der Firma Bene auszuhandeln, wie das Betriebsgebiet weiter entwickelt werden solle.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.