Interdisziplinärer Pflegeworkshop am Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

Bereits zum dritten Mal wurde im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs ein Pflegeworkshop gestaltet. Auch diesmal konnten sich interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wissen zu den unterschiedlichsten pflegerelevanten Themen aneignen, wie beispielsweise ZVK- und Tracheostomapflege, endotracheales Absaugen, sichere Blutabnahme oder korrekte Händedesinfektion. „Der gegenseitige Austausch von Pflegefachwissen sichert eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung“, freute sich Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober über den gelungenen Workshop.

Foto: LK WaidhofenYbbs

Zudem wurde heuer erstmals in Kooperation mit dem benachbarten Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) ein Wissensstand zum Thema Positionierung und Mobilisation angeboten. „Durch die Vernetzung werden Synergien geschaffen und aktuelles Expertenwissen wird einrichtungsübergreifend ausgetauscht“, erklärte Herbert Bogenreiter, Qualitätsmanager und Organisator des Pflegeworkshops.

Workshop mit Fokus auf Selbstpflege im Herbst angedacht

Der Pflegeworkshop ist bereits fixer Bestandteil des innerbetrieblichen Fortbildungsmanagements und wird auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden. „Darüber hinaus laufen bereits Überlegungen, im Herbst einen Workshop in ähnlichem Setting anzubieten, in welchem aber nicht die Pflege von Patientinnen und Patienten, sondern die Selbstpflege von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fokus gerückt wird“, stellt die Mitorganisatorin des Workshops, Romana Obermaier von der Stabsstelle Pflegeentwicklung, in Aussicht.