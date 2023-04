Mehrfacherfolg für Wahl-Waidhofner Richard Stickler

Sticklers ChocoLat Nougat erhielt Double-Gold und wurde mit dem „Spirit of the Year“ gekrönt. Ebenfalls Doppel-Gold und einen „Spirit of the Year“ gab es für den Haselnuss Likör. Darüber hinaus darf sich die Wiener Destillerie Gautier Mückstein & Ellinger, für die Stickler die preisgekrönten Liköre kreierte, über die Auszeichnung „Distillery of the Year“ sowie über den Kategoriesieg und damit einen „World-Spirits Award“ in der Kategorie „Bitter & Liköre“ freuen.

Des Weiteren ausgezeichnet wurden jeweils mit Gold die Produkte Amaretto Likör, ChocoLat Minze, ChocoLat Banane, ChocoLat Orange, ChocoLat Chili und Marzipan Likör sowie mit Silver der Punschkrapfen Likör und der Dry Gin des innovativen Likörweltmeisters.

