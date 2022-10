Sieben Ehrungen für Waidhofner Pädagogen

Bildungsdirektor Johann Heuras kam kürzlich persönlich in die Wirtschafts- und Musikmittelschule, um sieben Pädagogen Dekrete für ihre besonderen Leistungen zu übergeben.

Ingrid Mühlbachler wurde für ihr langjähriges, überaus engagiertes Wirken als Englischlehrerin und Kunsterzieherin mit dem Berufstitel „Schulrätin“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren nahm sie mit ihren Klassen häufig an Wettbewerben und Kunstprojekten teil, so initiierte und organisierte sie zuletzt auch das klassenübergreifende Projekt „Auf meinem Fleckchen Erde“ im Rahmen des Viertelfestivals.

Das vergangene Schuljahr wurde an der WMMS von zwei weiteren großen Planungen geprägt: Die Übungsfirma „Food Ninjis“ hatte sich der nachhaltigen Erzeugung und Vermarktung von Produkten verschrieben. Abgelaufene oder geschenkte Lebensmittel wurden weiterverarbeitet und verkauft. Hinter diesem Projekt standen als Ideenbringer, Organisatoren und Motivatoren Karina Böck und Sebastian Ressl. Sie erhielten für ihre außerordentlichen Leistungen „Dank und Anerkennung“ von der Bildungsdirektion.

Den Höhepunkt des Musikjahrs bildete die Vorbereitung und Durchführung der Aufführung der musikalischen Reise „Around The World“. „Dank und Anerkennung“ ging an die Gesamtkoordinatorin Karin Friesenegger, an die Musiklehrer Maria Putz, Herwig Rohringer und Johanna Sandhofer und nicht zuletzt an Tanzleiterin und Choreografin Karina Böck. Schuldirektorin Doris Aigner gratulierte herzlich.

