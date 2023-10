Über 2.000 Euro für Familien in Kalkutta gesammelt

„Tu Gutes für dich und mich!“ – Unter diesem Motto machten sich die Schülerinnen und Schüler der 1A der WMMS Waidhofen auf, um in der Schule sowie im Freundes- und Bekanntenkreis Schokopralinen und Happy Blue Chips der Jugendaktion von Missio zu verkaufen. Der Reinerlös kommt heuer Familien in den Slums von Kalkutta zugute.

Als Belohnung für ihren beispielgebenden Einsatz durften die 1. und 2. Klassen am 11. Oktober von den Young-Missio-Vertretern Österreichs – Tabea Planz und Matthias Linus Möller, in Begleitung von Sr. Marcellina – hautnah erfahren, wie das erwirtschaftete Geld in Indien umgesetzt wird. Am Ende des mitreißenden Vortrags konnten die Klassensprecher der 1A, Noah Forstlechner und Bettina Weidenauer, den Referenten 2.010 Euro auf die Reise mitgeben.