Waidhofner Mittelschüler schnupperten Technikluft

Am 21. April durften die Schülerinnen und Schüler der 3A an einem spannenden Technikworkshop der Firma voestalpine Precision Strip teilnehmen. Die beiden Ausbildner Bernhard Barton und Dominik Kopf kamen dazu in die WMMS und arbeiteten mit den Schülern in zwei Gruppen.

Foto: WMMS

Im Workshop-Bereich Metall wurde mit einfachen Techniken der Metallbearbeitung eine Bohrerbox hergestellt, die die Schüler dann mit nachhause nehmen durften. Im Workshop-Bereich Mechatronik wurden einfache Übungen aus der Pneumatik mit Hilfe von Zylindern, Ventilen usw. auf einer Schaltplatte aufgebaut und vom iPad aus angesteuert. Im Anschluss an die Workshops erfolgte noch eine Firmenpräsentation.

Die gesamte Veranstaltung war eine interessante Ergänzung zum Werk- und Berufsorientierungsunterricht. Die Schüler waren mit Begeisterung dabei und genossen die Möglichkeit, in die Metalltechnik und in die Mechatronik hineinzuschnuppern.

