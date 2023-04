Braucht es mehr Wohnraum in Waidhofen an der Ybbs?

Ende Dezember beauftragte der Waidhofner Gemeinderat das Institut für Wohnbauforschung Graz mit der Erstellung einer Wohnbedarfsanalyse, die als Basis für künftige Entscheidungen der Stadt im Wohnbereich dienen soll. Seitdem wird im Hintergrund schon eifrig gearbeitet. Marktpreise und Immobilienplattformen werden beobachtet, Immobilienmakler kontaktiert, dazu der Wohnungsbestand und der Leerstand erhoben.

Kürzlich fand nun eine Arbeitssitzung mit Mitarbeiterinnen des Wohnbauforschungsinstituts im Rathaus zur angedachten Fragebogenaktion statt. Dabei sollen die Bürgerinnen und Bürger zu Fragen des Wohnens in Waidhofen zu Wort kommen. Der Fragebogen soll nun Anfang April online gehen.

Infoflyer mit QR-Code führt zu Online-Fragebogen

Gleichzeitig erhält jeder Haushalt per Post einen Infoflyer mit einem QR-Code, der direkt zur digitalen Umfrage führt. Zusätzlich wird es auch gedruckte Fragebögen geben, die etwa am Bürgerservice im Magistrat und an anderen öffentlichen Stellen aufliegen werden. Beteiligen können sich alle Personen ab 16 Jahren. Die Ergebnisse der Umfrage sollen eine Grundlage für die Planung und Entwicklung neuer Wohnprojekte schaffen. „Mit dem Fragebogen wollen wir einmal herausfinden, wo die Bedürfnisse der Waidhofnerinnen und Waidhofner hinsichtlich des Wohnens liegen“, sagt Stadtchef Werner Krammer (WVP). „Dabei werden auch Erhebungen hinsichtlich Grünraumnutzung oder Freizeitbedarf durchgeführt.“

Mit der Wohnbedarfsanalyse werde ein lange gehegter Wunsch der Liste FUFU umgesetzt, hält Stadtrat Martin Dowalil fest. Die Analyse diene dazu, eine bedarfsgerechte Entwicklung des Themas Wohnen in Waidhofen zu gewährleisten. „Viele fragen sich, brauchen wir in Waidhofen überhaupt noch zusätzlichen Wohnraum und wenn ja, welchen, entspricht der vorhandene Wohnraum unseren Vorstellungen und müssen wir tatsächlich noch grüne Wiesen auf Bauland umwidmen?“ Aus der Auswertung der Fragebögen sowie den Daten aus Wohnungsbestand und Leerstandsanalyse, der Wohn- und Gesellschaftsstruktur, der Mietpreiserhebung und bereits geplanten Wohnbauprojekten soll sich schließlich der zukünftige Wohnbaubedarf in Waidhofen ergeben.“ Der FUFU-Chef bittet um zahlreiche Teilnahme an der Fragebogen-Aktion: „„In Summe soll die Wohnbedarfsanalyse alle Aspekte des Wohnens abdecken. Je mehr Personen mitmachen, umso aussagekräftiger wird das Ergebnis.“

Die Wohnbedarfsanalyse sei ein wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung der Stadt, hält der Bürgermeister fest. „Wir erwarten uns davon Ergebnisse, die uns dabei helfen, Wohnprojekte nach den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig und zukunftsfähig zu entwickeln.“

