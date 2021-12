Sanierung von Gemeindewohnungen in Waidhofen/Ybbs startet

Die Gemeindewohnungen in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Gasse sollen demnächst generalsaniert werden. In Summe gibt es in den drei Häusern 34 Wohnungen. Bereits im nächsten Jahr ist der Renovierungsstart für das erste Haus geplant. Schritt für Schritt sollen dann die nächsten Häuser folgen. Das teilte die Stadt in einer Aussendung mit. Derzeit wird das Sanierungskonzept vom Bauamt und der Liegenschaftsverwaltung ausgearbeitet. Wenn das Gesamtkonzept steht, soll klar sein, welche Bauarbeiten durchgeführt werden und wie lange die Sanierung dauern wird.

Man werde im Rahmen der Möglichkeiten auf eine ökologisch nachhaltige Renovierung sowie auf Barrierefreiheit achten, sagt Stadtrat Fritz Hintsteiner und hält fest: „Die Wohnungen werden auf jeden Fall auch nach der Modernisierung für die Mieterinnen und Mieter leistbar bleiben.“

Alle Häuser bekommen überdies einen Fernwärmeanschluss.

Die SPÖ freut die angedachte Sanierung. Durch die Hartnäckigkeit der SPÖ Waidhofen sei im Stadt-Budget endlich auch Geld für die Sanierung der Gemeindewohnungen vorgesehen, heißt es in einer Aussendung.

„Gutes und leistbares Wohnen ist ein Grundrecht“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. „Als Stadt haben wir dafür zu sorgen, dass unsere eigenen Immobilien nicht Substandard sind. Es kann nicht sein, dass Menschen, nur weil sie nicht über die finanziellen Mittel verfügen, in Wohnungen leben müssen, die schimmeln, nicht ordentlich schließende Wohnungstüren haben, die zugig und kalt sind oder nur über Holzöfen verfügen.“

Von all diesen Mängeln hätten ihm Bewohnerinnen und Bewohner von Waidhofner Gemeindewohnungen berichtet, hält der SPÖ-Chef fest. „Gerade die Wohnungen in der Jahn-Gasse sind wirklich in die Jahre gekommen. Diese Wohngebäude wurden in den 1940er-Jahren geplant. Derzeit verfügen einige der Wohnungen nur über eine Beheizung durch Einzelöfen und auch die generelle Substanz und Isolierung entsprechen nicht mehr modernen Standards.“

Bahr begrüßt den Anschluss an das Fernwärmenetz und die damit einhergehende Aufwertung der Heiz- und Warmwassersituation. „Die ersten Schritte sind gesetzt“, sagt der SPÖ-Sozialstadtrat. „Es ist jedoch noch ein weiter Weg, bis die Gemeindewohnungen endlich in einen vernünftigen Zustand gebracht sind. Wir als SPÖ werden darauf achten, dass die Wohnungen ökologisch sinnvoll saniert werden und danach leistbar bleiben.“

Auch die Umsetzung der Barrierefreiheit ist für die SPÖ unumgänglich. Zudem möchte man sich für eine Prüfung der Möglichkeit zur Schaffung von weiterem Wohnraum, etwa durch den Ausbau von Dachgeschoßen, starkmachen.