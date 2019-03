Während die Einwohnerzahl im Bezirk Amstetten zwischen 2002 und 2019 von 109.399 auf 116.126 anstieg, ist die Situation im Ybbstal durchwachsen: Im Vorderen Ybbstal geht der Trend nach oben, im Oberen und Kleinen Ybbstal hat man jedoch mit Abwanderung zu kämpfen. Einen Anstieg der Einwohnerzahl gab es zwischen 2002 und 2019 lediglich in Allhartsberg und Kematen.

Dem begegnet man mit der Schaffung von Wohnraum. So steht in Allhartsberg heuer wieder ein Reihenhausprojekt am Start. Zudem werden Baugründe zwischen 40 und 60 Euro pro Quadratmeter angeboten. In Kematen beträgt der Quadratmeterpreis zwischen 60 und 65 Euro.

Aufwärtstrend in Sonntagberg

Wieder nach oben geht der Trend auch in Sonntagberg. Mit derzeit 3.854 Einwohnern ist man auf Wachstumskurs. „Mittelfristig ist die 4.000er-Marke unser Ziel“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP). In der Gemeinde werden deshalb Wohnungen ebenso wie Reihenhäuser errichtet. Aber auch Bauparzellen stehen um 45 bis 60 Euro pro Quadratmeter bereit. Daneben werden die Gemeindewohnungen attraktiviert.

In Hollenstein, Opponitz, St. Georgen/Reith und Ybbsitz ging die Einwohnerzahl zwischen 2002 und 2019 zurück. Um die Bevölkerungszahl wieder etwas nach oben zu treiben, stehen in St. Georgen/Reith sieben Baugründe im Ortsteil Kogelsbach bereit. Mit 36 Euro pro Quadratmeter befindet man sich hier bezirksweit im untersten Preissegment. Freie Wohnungen gibt es in der Gemeinde derzeit nicht. „Hier ist die Situation eher schwierig“, sagt Bürgermeisterin Birgit Krifter (SPÖ). „Die paar Wohnungen, die wir haben, sind besetzt.“

Eher rar ist das Bauland derzeit in Opponitz. Zwischen 50 und 65 Euro muss man hier deswegen für den Quadratmeter berappen.

Acht Wohnungen in Waidhofner Innenstadt

In Ybbsitz bewegt sich der Quadratmeterpreis zwischen 50 und 70 Euro, wobei hier zurzeit nur Privatgrundstücke am Markt verfügbar sind. „Seitens der Gemeinde sind wir zwar bestrebt, etwas anzubieten, momentan sind aber keine Grundstücke verfügbar“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger (ÖVP). Aktiv ist die Gemeinde im Wohnungsbereich, indem im Hafnerhaus ein Projekt entwickelt wird.

In Waidhofen ging die Bevölkerungszahl zwischen 2002 und 2019 von 11.664 auf 11.262 zurück. Wachstum lautet jedoch die Devise der Stadt. Man setzt deshalb auch hier auf die Schaffung von Wohnraum.

Baugründe gibt es in der Stadt um 150 bis 200 Euro und in den Ortsteilen um 35 bis 60 Euro. Auch Wohnungen sind zahlreich vorhanden. Mit einem Projekt in der Hintergasse werden heuer acht neue Wohnungen in der Innenstadt entstehen. Weitere stadtnahe Wohnprojekte sind im Kropfhaus, am Bene-Areal und am Kinoparkplatz geplant.