Gemeinsame Erfassung und Kontrolle von Brücken im Ybbstal

Nahmen am Workshop teil, von links: Amtsleiterin Susanne Rumpl (Ybbsitz), Amtsleiter Thomas Weber (Lunz am See), Amtsleiterin Tatjana Stangl (Opponitz), Armin Sonnleitner (Opponitz), Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (Hollenstein), Uwe Plank (Ybbsitz), Michaela Steineck (Hollenstein) und Bautechnikerin Doris Teufel (Waidhofen).

Foto: NÖ Kleinregion Ybbstal