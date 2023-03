Hospiz macht Schule an der FSB Gleiß

Unter dem Motto „Hospiz mach Schule“ setzte sich die 2. FSB einen ganzen Vormittag lang mit dem Thema Hospiz auseinander. Manuela Schwabe und Sandra Mellek vom mobilen Hospizteam der Caritas, brachten den Schülerinnen und Schülern ihre Arbeit mit schwer kranken Menschen und deren Angehörigen näher. Beide sind in diesem Team tätig und begleiten immer wieder Menschen in den letzten Tagen und Wochen ihres Lebens und unterstützen deren Angehörige. Mit vielen kreativen Methoden regten sie die Jugendlichen zur Auseinandersetzung mit den Themen Krankheit, Tod und Trauer an. Darüber hinaus informierten sie zu den wesentlichen Inhalten der Trauer- und Sterbebegleitung und berichteten von vielen konkreten, oft sehr berührenden, Erfahrungen aus ihrer Arbeit.

