Landjugend NÖ

Ein Filmteam des ORF war in der Fachschule Hohenlehen mit dabei, als Martin Six, Daniela Rodlauer und Hubert Kostersitz fünf Landjugendlichen zeigten, wie man einen „Audrahhog“ errichtet. Dieser Workshop fand im Rahmen einer neuen Veranstaltungsreihe der Landjugend NÖ statt, die damit altes Handwerk weitervermitteln will.