Kinderfreundliches Waidhofen/Ybbs: Volksschüler brachten Ideen ein

Waidhofen an der Ybbs ist zurzeit in einem Zertifizierungsprozess zur „Familienfreundlichen Gemeinde“ mit dem UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde". Im Rahmen dieses Audits wurden Kinder der 3. Klasse Volksschule in einem Workshop dazu eingeladen, ihre Ideen und Wünsche für ein kinderfreundliches Waidhofen einzubringen.

Geleitet wurde der Workshop von Prozessbegleiterin Tanja Wesely. Zu Beginn informierte die Auditbeauftragte Birgit Fabian über das vielfältige Aufgabengebiet der Stadtgemeinde. Dann ging man konkret auf die Sicht der Kinder ein. In Gruppen erarbeiteten die Schüler und Schülerinnen jeweils die aktuelle Situation und die Wunschvorstellungen für ihre Heimatgemeinde.

Die Kinder erkannten die vielen positiven Aspekte in ihrem Heimatort, sahen aber auch kritisch die Problembereiche. Zu ihren Wünschen zählen unter anderem mehr Kinderfeste, mehr Radwege, ein Schulhof, ein schönes Biotop, mehr Platz in der Schule und ein WC und eine Wippe im Schulgarten.

Die Ideen und Wünsche der Schüler und Schülerinnen werden aufgenommen und sollen nach Möglichkeit in Maßnahmen integriert und im besten Fall zur Umsetzung gebracht werden. Ziel des Workshops ist es, den Kindern zu zeigen, dass ein Mitgestalten möglich ist und ihre Bedürfnisse ernst genommen werden.