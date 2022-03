Dreierkoalition in Waidhofen an der Ybbs steht

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Gemeinderatswahl am 30. Jänner sah sich die Waidhofner Volkspartei von Bürgermeister Werner Krammer gezwungen, einen Partner für die Arbeit im Stadtparlament in den nächsten fünf Jahren ins Boot zu holen. Gefunden hat der Stadtchef mit der SPÖ und der Liste FUFU letztlich nicht nur einen, sondern gleich zwei. Im Vorfeld der konstituierenden Gemeinderatssitzung präsentierte der Stadtchef mit SPÖ-Obmann Armin Bahr und FUFU-Chef Martin Dowalil am Montag die Eckpfeiler ihrer Zusammenarbeit.

„Es handelt sich um ein Experiment“, hielt Krammer fest. „Wir müssten nicht drei sein, zwei würden auch genügen.“ Nichtsdestotrotz setzt der Stadtchef auf eine breite Zusammenarbeit der arrivierten Kräfte. Es sei kein Geheimnis, dass es in der Vergangenheit die einen oder anderen Differenzen unter den Parteien gegeben habe, meinte der Stadtchef. Es sei aber gelungen, sich die Dinge auszureden und wieder eine Vertrauensbasis aufzubauen. Im Folgenden habe man in den letzten Wochen gemeinsam rund 100 Vorhaben für Waidhofen festgehalten und dabei abgeklärt, wo es Gemeinsamkeiten gebe, wo No-Gos seien und wo es noch eine vertiefende Betrachtung brauche. „Es hat sich gezeigt, dass wir in unseren Vorstellungen für Waidhofen im Grunde nicht so weit auseinander liegen“, sagte Krammer. Lediglich eine Handvoll Punkte gebe es, wo man nicht zusammenkomme.

Keine Mehrheiten abseits der Dreierkonstellation

WVP, SPÖ und Liste FUFU haben festgelegt, dass Mehrheiten im Gemeinderat in der aktuellen Legislaturperiode nur durch diese drei Parteien zustandekommen sollen. Sollte ein Partner bei einem Beschluss nicht mitgehen wollen, ist das in Ordnung, sollte sich eine Mehrheit in dieser Dreierkonstellation jedoch nicht ausgehen, wird man sich keine Mehrheiten außerhalb suchen.

Es handle sich um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wobei die Zeichen auf Kontinuität stünden, hielt der Stadtchef fest. Man wolle weiterhin Stadt und Land im Fokus behalten. Eine lebendige Innenstadt werde ebenso angestrebt wie eine ressourcenschonende Entwicklung Waidhofens zu einem qualitätsvollen Wohn- und Arbeitsstandort. Weiters gelte es, die Stadt als regionales Versorgungszentrum für das Ybbstal und das angrenzende Oberösterreich zu stärken, führte Krammer aus, wobei alle Maßnahmen unter ökologischen und sozialen Vorzeichen über die Bühne gehen müssten.

„Wir wollen unsere Vision eines solidarischen Waidhofens für alle fortführen“, hielt SPÖ-Vizebürgermeister Bahr fest. Das betreffe adäquate Kinderbetreuung ebenso wie leistbares Wohnen, Barrierefreiheit, Schulsozialarbeit oder sichere Schulwege. Um dies umzusetzen, sieht der SPÖ-Chef nun eine „tragfähige Partnerschaft“ gegeben.

Die Oppositionsarbeit der letzten fünf Jahre sei oft zermürbend gewesen, hielt FUFU-Stadtrat Martin Dowalil fest. „Nun gilt es, unsere Energie für Waidhofen in eine andere Richtung zu leiten.“ Obwohl man nur vier Mandate habe, fühle man sich nun als gleichwertiger Partner. „Natürlich wird es schon mal kriseln“, merkte der FUFU-Chef an. „Das soll aber das große Ganze nicht infrage stellen.“ Inhaltlich sieht sich die Liste FUFU als „grünes Gewissen“. „Es war nicht alles schlecht in den letzten fünf Jahren“, meinte Dowalil. „Wir wollen Waidhofen aber noch klimafitter machen.“

