Ein Riesenerfolg war die Ybbsitzer Schmiedeweihnacht am vergangenen Wochenende.

Nicht weniger als 14.000 Gäste – nach dem Vorjahres-Allzeithöchststand von 12.000 Besuchern neuerlich ein Rekord – tummelten sich an den beiden Tagen am Marktplatz und entlang der Schmiedemeile. Erstmals gab es zusätzlich zu den Schmiedeständen am Marktplatz und den stimmungsvollen Verkaufs- und Schauräumen im FeRRUM, im Haus der Begegnung und im Werk Sonneck Begegnungszonen im Park mit Alpakas und Schafen